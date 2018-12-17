У Британії можуть провести другий референдум щодо Брекзиту. Цей варіант дедалі активніше обговорюють зараз, коли країна вкотре опинилася у глухому куті.

Які перспективи повторного голосування - розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька.

Другий референдум щодо Брекзиту. Щодня ця ідея знаходить дедалі більше прихильників. І тепер її вважають чи не єдиним реальним виходом із глибокої політичної кризи, в якій опинилась Британія. Мовляв, з огляду на останні події - люди могли змінити думку щодо виходу з ЄС. Одним із головних ідеологів другого референдуму є колишній прем'єр-міністр Тоні Блер.

"Ще кілька місяців тому другий референдум здавався неможливим. Та зараз із 50-відсотковою ймовірністю ми можемо повернутися до людей із запитанням про Брекзит. Зрештою, це може бути виходом для прем'єра, адже вона зможе сказати: я зробила все можливе, мою угоду з ЄС відкинув парламент, тож люди мають вирішити те, що не може парламент", - наголосив Тоні Блер, прем'єр-міністр Великої Британії в 1997-2007 роках.

Екс-прем'єр не просто агітує за новий референдум. Він активно лобіює ідею в Брюсселі. За спиною уряду проводить паралельні перемовини. Що дуже не подобається прем'єру нинішньому. Тереза Мей вважає, що втручання Тоні Блера лише шкодить Брекзиту. Сама вона непохитна - другий референдум неприйнятний. Такої ж думки дотримуються і її міністри.

"Я вважаю, що прем'єр цілком має рацію, що не підтримує другий референдум. Ми попросили людей вирішити, вони це зробили і довірили виконання нам. Ми мусимо не підвести їх. І реалізувати Брекзит", - підкреслила Пенні Мордонт, міністр міжнародного розвитку Великої Британії.

Втім, дуже ймовірно, що думка уряду зміниться. Час збігає. Залишається менш ніж 4 місяці до дня виходу з ЄС. І менше за все політики хочуть покинути ЄС взагалі без домовленостей. Адже це матиме катастрофічні наслідки для британської економіки.