У Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів, і за участі віце-прем'єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Запланована також її зустріч з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, раніше Будапешт блокував проведення комісії Україна-НАТО. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявляв, що знімуть вето - лише за умови, якщо Київ "відновить права" угорської громади в Україні.

* * *

Євросоюз виділить Україні 54 мільйони євро - на підтримку енергоефективності. Ще 37 мільйонів нададуть для реалізації інших проектів у рамках Угоди про асоціацію.

Ці та інші договори підписали сьогодні в Брюсселі - там перебуває делегація з Кабінету міністрів. Олена Абрамович розповість більше.

Прем'єр, віце-прем'єр та інші українські міністри - щороку тут, у Раді ЄС, очікувані гості. Звітують, як просувається втілення Угоди про асоціацію. Та отримують чергову допомогу.

"Ми підписали сьогодні 8 угод різноманітних - в тому числі в розбудові інфраструктури українських автодоріг, в тому числі - підтримки української освіти, і в тому числі технічної освіти і в багатьох інших сферах", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Мова про кредит від Європейського інвестиційного банку для Міністерства освіти - на створення центрів професійної досконалості.

Окрім того, передбачені грантові кошти для утеплення та підвищення енергоефективності будівель закладів освіти. А ще - на програми з утеплення житлових будинків.

Будувати дороги та розв'язки планують на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині.

Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нагадала і про фінансову допомогу припортовим містам, які постраждали від економічної блокади Азовського моря. Допомогти з новими санкціями проти Росії Євросоюз поки що не готовий. Могеріні наголосила - за останні півроку ЄС і без того значно посилив обмеження.

"У четвер лідери ЄС поновили секторальні санкції проти Москви, прив'язані до повного виконання Мінських угод. Минулого понеділка міністри закордонних справ поновили списки з прізвищами відповідальних за так звані "вибори на сході України". І кілька місяців тому ми запровадили нові обмеження проти компаній, які будували Керченський міст", - наголосила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС.

Наразі в ЄС немає повної згоди щодо впровадження нових санкцій. Тож Брюссель обмежується засудженням агресії Росії та закликами до Москви забезпечити вільну навігацію через Керченську протоку. Український прем'єр вкотре висловив пропозицію відповісти Росії дзеркальними заходами - не пускати російські кораблі до Європейських портів. Та прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що нібито Україна є ініціатором провокацій в Азові.

"Україна ніколи й ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Це абсолютно брутальний напад Збройних сил Російської Федерації під їхнім державним прапором проти нашої суверенної держави, проти українського флоту, проти українських моряків", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Деякі країни ЄС наполягають на необхідності спорядити міжнародних спостерігачів до Азовського моря, утім конкретики щодо цього питання поки що немає.