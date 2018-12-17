Городской совет выделил миллион гривен помощи пострадавшим от взрыва в пятиэтажном доме Фастова. Соответствующее решение приняли на заседании в понедельник, 17 декабря. Об этом пишет "Громадське".

Сумма, которую получит каждая семья, пока неизвестна.

В штабе по ликвидации сообщили, что пострадали в результате взрыва 30 квартир.

Ранее мы сообщали, что 17 семей срочно нуждаются в жилье, которые лишись крыши над головой в результате мощного взрыва в жилом доме.