Взрыв в Фастове: пострадавшим выделили деньги [ Редактировать ]
Городской совет выделил миллион гривен помощи пострадавшим от взрыва в пятиэтажном доме Фастова. Соответствующее решение приняли на заседании в понедельник, 17 декабря. Об этом пишет "Громадське".
Сумма, которую получит каждая семья, пока неизвестна.
В штабе по ликвидации сообщили, что пострадали в результате взрыва 30 квартир.
Ранее мы сообщали, что 17 семей срочно нуждаются в жилье, которые лишись крыши над головой в результате мощного взрыва в жилом доме.
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