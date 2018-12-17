Жителі Кіровоградщини закликають відремонтувати музичну школу [ Редактировать ]
Жителі села Аджамка на Кіровоградщині просять відбудувати їхню музичну школу. У вересні там почав руйнуватися дах і приміщення визнали аварійним. А учні відтоді - з інструментами поневіряються по закутках звичайної школи.
Тож батьки і вчителі просять чиновників повернути дітям можливість повноцінно навчатися.
Це відео-звернення записали батьки, діти та викладачі музичної школи в селі Аджамка. Їхня мрія - зберегти музичний заклад у селі та відбудувати колишнє приміщення:
"Просимо, будь ласка, допоможіть врятувати музичну школу - заради дітей та їх майбутнього. У нас навчається більше 50 дітей і повинні мати рівні можливості з іншими дітками, з міст!"
Маленька кімната, клас праці, спортзал або підсобка - у цих закутках вже кілька місяців туляться учні музичної школи.
"Зараз наша музична школа знаходиться в загальноосвітній школі. Тут нам виділили кабінети. Звичайно, ці кабінети не пристосовані для музики і музичних занять", - говорить Тетяна Томко, в. о. директора Аджамської музичної школи.
У музичній школі навчається понад півсотні дітей. Та належних умов для повноцінних уроків зараз немає.
"В таких умовах, звісно, незручно займатися, бо це клас трудового навчання і у них тут уроки, і ми приходимо на першу годину дня, і тут ще діти займаються у цьому класі", - говорить Валентина Бабич, викладач народних інструментів Аджамської музичної школи.
"У нас в цьому році дуже багато хотіло дітей записатись на гітару, але так вийшло, що відмовила із-за такого стану, складнощів. Нам сказали: нікого не брати, не спеціалістів, а діти ходили, питали, коли ж буде гітара", - розповідає Тетяна Томко, в. о. директора Аджамської музичної школи.
Майже півстоліття музична школа пропрацювала ось у цьому приміщенні. А у вересні тут обвалилася балка. Тепер потрібно робити капітальний ремонт покрівлі. Коштує це понад 2,5 мільйони гривень. У сільраді кажуть - якщо лагодитимуть лише власними силами, будівництво затягнеться на роки. Сподіваються лише на допомогу благодійників.
"Ми маємо надію і стукаємо у всі двері, які тільки можливі - і маємо надію, що ми її відремонтуємо. Бо є діти, і діти хочуть навчатися і мати культурний розвиток", - наголосила Тетяна Зайченко, сільський голова Аджамки.
Допоки дорослі шукають допомоги у відбудові приміщення, маленькі таланти вчаться музики навіть у таких скромних умовах, адже попереду - виступи на всеукраїнських конкурсах.
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