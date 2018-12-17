У Броварах розслідують випадок, що стався в одній зі шкіл минулого тижня. Восьмирічній школярці раптово стало зле під час перерви, в неї зник пульс і зупинилося дихання. На допомогу прийшла шкільна медсестра, саме завдяки її вчасним діям - дівчинка вижила.

Але тепер медпрацівницю намагаються звинуватити в неналежному виконанні професійних обов'язків. Усі деталі з'ясовувала Ольга Клюєва.

Восьмирічну Софійку до цього медпункту приніс на руках учитель фізкультури. Перед уроком дитина раптово впала на підлогу. Вчителі, які кинулись на допомогу, кажуть, дівчинка не дихала, пульсу не було.

"Без свідомості дитина була. Припинилося у неї дихання. Почала робити їй штучне дихання рот в нос", - розповідає Олена Стрельченко, медсестра.

Тим часом, вчителі телефонували на "швидку", але медики прибули майже через півгодини, хоча станція розташована зовсім неподалік. Як з'ясувалося, диспетчер переплутав адресу. Замість 306 - направив медиків у 36 будинок - на інший кінець вулиці.

"Чуть-чуть лимит был нарушен - это из за путаницы с адресом, потому что адрес, получений бригадой был в одном конце города, а действительный адрес - совершенно в другом конце города. Минуты идут на пересчет жизни людей - слава Богу, девочка жива, с ней все хорошо", - говорить Ігор Паращук, головний лікар Броварської екстреної допомоги.

Доки їхала "швидка", шкільна медсестра робила дівчинці штучне дихання. Коли лікарі зрештою дісталися школи, дитина вже отямилася й почала дихати. Та під час доповіді про надзвичайну подію, у Броварській раді депутати дійшли висновку, що медсестра неналежно виконала свої обов'язки.

"На який підставі під час свого робочого дня медсестра була відсутня в своєму кабінеті і кабінет був відкритий".

Висновки депутатів обурили батьків і дітей, які були очевидцями події. Вони стверджують - медсестра повернулася до кабінету менш ніж за хвилину. І саме вона надавала дитині екстрену допомогу:

"Ми одразу побігли за медсестрою, вона швидко прийшла, навить хвилини не пройшло".

"Забирали детей, как раз в этот период закончились пять уроков. Достаточно много свидетелей из класса, где учится мой ребенок, что Елена Анатольевна была на месте".

Як повідомила шкільна медсестра, у медпункті від початку навчального року були відсутні медикаменти для надання екстреної допомоги. Попри те, що відповідну заявку вона подала директорові школи ще у вересні.

"Мене цікавило оце для невідкладної допомоги. - У вас їх не було? - Оцих не було. Мені ці лики дали лише на наступний день, коли з дівчинкою це трапилось", - показує Олена Стрельченко, шкільна медсестра.

Попри численні запити, жодних коментарів від директора школи ми не отримали.