"Демократію під ялинку": Угорщину сколихнули масові протести [ Редактировать ]
"Демократію - під ялинку". Такий подарунок на Різдво просять у прем'єра Віктора Орбана угорські демонстранти. В країні - масові акції протесту. Які вимоги вивели людей на вулиці - розкаже Тетяна Логунова.
Штурханина, сльозогінний газ і сутички демонстрантів із поліцією. Це - кадри з Будапешта, де вже кілька днів не вщухають масові протести. Вихідними - на вулиці столиці знову вийшли понад 10 тисяч людей. Щоб у такий спосіб "привітати" прем'єра країни Віктора Орбана з прийдешнім Різдвом і гучно заявити - їм не подобається політика уряду.
Приводом для протестів стали зміни в трудовому законодавстві. Парламент Угорщини дозволив роботодавцям вимагати від підлеглих працювати понад норму. До 400 годин на рік і оплачувати ці додаткові години не одразу, а впродовж трьох років. Це якесь рабство, - заявили невдоволені угорці.
Втім, трудова реформа - лише привід. Не подобаються демонстрантам і зміни в судовій системі, і законопроект, який дозволяє закривати неурядові організації. Словом, усі ініціативи уряду, які на думку протестувальників, ведуть до згортання демократії.
"Невдоволення зростає. І разом з ним посилюються не тільки гнів і розчарування, а й стають гучнішими голоси, які прагнуть змін", - наголосила Енді, учасниця акції протесту.
"З мене досить, з моїх друзів теж! Ідеться про опозицію і владу, які стоять по різні боки. І про невдоволення угорського суспільства в цілому", - наголосив Фелікс, учасник акції протесту.
Протестували не лише в столиці. Демонстрації - щоправда, менш масштабні - охопили й інші міста Угорщини.
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