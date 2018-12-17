Рождественский пост: что приготовить на обед [ Редактировать ]
Во время Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2018 года по 6 января 2019-го, церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Вместо них можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты. "Сегодня" публикует несколько рецептов постных супов.
Рисовый суп с овощами
Ингредиенты:
1/3 стакана риса
1 луковица
1 помидор
1/2 болгарского перца
1 морковь
3 картофелины
1/2 ст.л. томатной пасты
3 зубчика чеснока
1 лавровый лист
растительное масло
специи
соль
зелень
Рецепт приготовления:
Рис хорошо промыть и замочить в теплой воде на 1-1,5 часа.
Лук, помидор, перец, морковь почистить и мелко нарезать. Обжарить овощи на растительном масле до золотистого цвета.
Добавить томатную пасту. Помешивая, обжарить в течение минуты.
Картофель почистить и нарезать кубиками.
Сложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Посолить, добавить лавровый лист, жареные овощи, рис и специи. Варить до готовности риса.
В конце добавить нашинкованную зелень и раздавленный чеснок.
Постный борщ
Ингредиенты:
3-4 картофелины
300 г свежей капусты
1 морковь
1 луковица
1 свекла
1 ст.л. томатной пасты
3-4 зубчика чеснока
1 лавровый лист
растительное масло
черный перец горошком
соль
Рецепт приготовления:
Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.
Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.
Рассольник с грибами
Ингредиенты:
300-400 г грибов
2 средних соленых огурца
2 средних картофелины
1 средняя луковица
1 стакан огуречного рассола из домашних заготовок
1-2 ст.ложки перловой крупы
1-1,5 ч.ложки соли (или по вкусу)
0,5 ч.ложки черного молотого перца
1 лавровый лист
Рецепт приготовления:
Промытые грибы нарезать и поместить их в сухую сковороду или сотейник. Поставить сковороду на средний огонь. Грибы выделят сок, в котором они должны тушиться минут 10-15 под крышкой.
Вскипятить около 1 литра воды, влить к грибам. Добавить промытую перловую крупу и варить все вместе около 25 минут.
Если огурцы крупные, их лучше очистить от кожицы и удалить семена. Порезать огурцы соломкой, положить их в небольшую кастрюльку или сковороду, добавив 0,5 стакана воды. Готовить огурцы на небольшом огне 10-15 минут.
Луковицу почистить, разрезать пополам и положить срезом на сухую сковороду без масла. Туда же положить и лавровый лист. На среднем огне прожарить овощи до почернения, при этом будет чувствоваться приятный аромат жареного лука. Готовый лук немного охладить и порезать мелким кубиком. Промытый картофель очистить и нарезать средним кубиком.
Когда перловка с грибами проварится 25 минут, добавить в ту же емкость лук, картофель, огурцы, рассол и лавровый лист. Довести рассольник до кипения и варить еще 15 минут.
За 5 минут до готовности нужно попробовать бульон и добавить необходимое количество соли и перца. Дать рассольнику настояться 20 минут перед подачей.
Тыквенный суп-пюре
Ингредиенты:
700 г тыквенной мякоти
3-4 картофелины
1 луковица
1 веточка розмарина
3-4 ст.л. растительного масла
700 мл овощного бульона
соль, перец
Мускатный орех - по вкусу
Рецепт приготовления:
Все овощи очистить от кожицы, помыть. Нарезать крупными кубиками.
Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук, картофель, тыкву и веточку розмарина. Тушить до мягкости, по желанию добавив немного воды. Добавить специи.
Разогреть овощной бульон.
С помощью погружного блендера пюрировать овощи, предварительно удалив розмарин.
Переложить овощное пюре в кастрюлю и, помешивая венчиком, постепенно влить бульон. Довести до кипения и снять с плиты.
Гороховый суп
Ингредиенты:
1 стакан сухого лущеного гороха
1 луковица
1 морковь
2 небольших картофелины
4 ломтика хлеба
3 горошины черного перца
2 горошины душистого перца
1/2 ч. л. порошка карри
свежая зелень укропа и петрушки
Рецепт приготовления:
Горох перебрать, тщательно промыть и замочить на несколько часов. Воду слить, горох насыпать в кастрюлю, налить 1,5-2 литра воды, довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой. Через 10 минут добавить очищенный и нарезанный картофель. Поставить на огонь и варить до полуготовности.
Лук и морковь очистить. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и продолжать жарить до золотистого цвета.
По желанию взбить суп блендером. Добавить морковь с луком, посолить, поперчить и проварить еще несколько минут.
Приготовить гренки: обжарить раздавленный перец и карри, добавить нарезанный кубиками хлеб и обжарить его до золотистой корочки. Подавать вместе с супом.
Читайте также, три рецепта постной выпечки.
по теме
Рождественский пост: три рецепта постной выпечки
Рецепты вкусной выпечки с яблоками без молочных продуктов и яиц
Как украсить стол на Новый год
Очень важно правильно сервировать новогодний стол
Новогодний стол для украинцев резко "взлетел" в цене
Стоимость новогоднего стола 2019 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2018 почти на 20%
Новогодний стол 2019: салат "Оливье" резко подорожал
Салат "Оливье", который является традиционным блюдом на новогодних столах украинцев, подорожал
Рождественский пост: три рецепта овощной икры
Икра из овощей станет отличным завтраком во время поста