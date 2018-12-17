Во время Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2018 года по 6 января 2019-го, церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Вместо них можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты. "Сегодня" публикует несколько рецептов постных супов.

Рисовый суп с овощами

Ингредиенты:

1/3 стакана риса

1 луковица

1 помидор

1/2 болгарского перца

1 морковь

3 картофелины

1/2 ст.л. томатной пасты

3 зубчика чеснока

1 лавровый лист

растительное масло

специи

соль

зелень

Рецепт приготовления:

Рис хорошо промыть и замочить в теплой воде на 1-1,5 часа.

Лук, помидор, перец, морковь почистить и мелко нарезать. Обжарить овощи на растительном масле до золотистого цвета.

Добавить томатную пасту. Помешивая, обжарить в течение минуты.

Картофель почистить и нарезать кубиками.

Сложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Посолить, добавить лавровый лист, жареные овощи, рис и специи. Варить до готовности риса.

В конце добавить нашинкованную зелень и раздавленный чеснок.

Постный борщ

Ингредиенты:

3-4 картофелины

300 г свежей капусты

1 морковь

1 луковица

1 свекла

1 ст.л. томатной пасты

3-4 зубчика чеснока

1 лавровый лист

растительное масло

черный перец горошком

соль

Рецепт приготовления:

Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.

В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.

Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.

Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

Рассольник с грибами

Ингредиенты:

300-400 г грибов

2 средних соленых огурца

2 средних картофелины

1 средняя луковица

1 стакан огуречного рассола из домашних заготовок

1-2 ст.ложки перловой крупы

1-1,5 ч.ложки соли (или по вкусу)

0,5 ч.ложки черного молотого перца

1 лавровый лист

Рецепт приготовления:

Промытые грибы нарезать и поместить их в сухую сковороду или сотейник. Поставить сковороду на средний огонь. Грибы выделят сок, в котором они должны тушиться минут 10-15 под крышкой.

Вскипятить около 1 литра воды, влить к грибам. Добавить промытую перловую крупу и варить все вместе около 25 минут.

Если огурцы крупные, их лучше очистить от кожицы и удалить семена. Порезать огурцы соломкой, положить их в небольшую кастрюльку или сковороду, добавив 0,5 стакана воды. Готовить огурцы на небольшом огне 10-15 минут.

Луковицу почистить, разрезать пополам и положить срезом на сухую сковороду без масла. Туда же положить и лавровый лист. На среднем огне прожарить овощи до почернения, при этом будет чувствоваться приятный аромат жареного лука. Готовый лук немного охладить и порезать мелким кубиком. Промытый картофель очистить и нарезать средним кубиком.

Когда перловка с грибами проварится 25 минут, добавить в ту же емкость лук, картофель, огурцы, рассол и лавровый лист. Довести рассольник до кипения и варить еще 15 минут.

За 5 минут до готовности нужно попробовать бульон и добавить необходимое количество соли и перца. Дать рассольнику настояться 20 минут перед подачей.

Тыквенный суп-пюре

Ингредиенты:

700 г тыквенной мякоти

3-4 картофелины

1 луковица

1 веточка розмарина

3-4 ст.л. растительного масла

700 мл овощного бульона

соль, перец

Мускатный орех - по вкусу

Рецепт приготовления:

Все овощи очистить от кожицы, помыть. Нарезать крупными кубиками.

Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук, картофель, тыкву и веточку розмарина. Тушить до мягкости, по желанию добавив немного воды. Добавить специи.

Разогреть овощной бульон.

С помощью погружного блендера пюрировать овощи, предварительно удалив розмарин.

Переложить овощное пюре в кастрюлю и, помешивая венчиком, постепенно влить бульон. Довести до кипения и снять с плиты.

Гороховый суп

Ингредиенты:

1 стакан сухого лущеного гороха

1 луковица

1 морковь

2 небольших картофелины

4 ломтика хлеба

3 горошины черного перца

2 горошины душистого перца

1/2 ч. л. порошка карри

свежая зелень укропа и петрушки

Рецепт приготовления:

Горох перебрать, тщательно промыть и замочить на несколько часов. Воду слить, горох насыпать в кастрюлю, налить 1,5-2 литра воды, довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой. Через 10 минут добавить очищенный и нарезанный картофель. Поставить на огонь и варить до полуготовности.

Лук и морковь очистить. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и продолжать жарить до золотистого цвета.

По желанию взбить суп блендером. Добавить морковь с луком, посолить, поперчить и проварить еще несколько минут.

Приготовить гренки: обжарить раздавленный перец и карри, добавить нарезанный кубиками хлеб и обжарить его до золотистой корочки. Подавать вместе с супом.

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