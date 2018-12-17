В городе Пхукет, Таиланд, кобра укусила дрессировщика во время выступления. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

35-летний артист держал змею на руках. Неожиданно пресмыкающееся впилось в его руку. Мужчина быстро оторвал его от себя и отбросил на землю, а затем ушел. "Меня много раз кусали змеи, но таких тяжелых последствий не было ни разу, - утверждает он. - Я начал задыхаться и потерял сознание".

Пострадавшего отвезли в больницу, где ему ввели противоядие. Спустя три дня его выписали, однако последствия укуса не прошли даже через неделю. Из-за змеиного яда на его правой руке, бедрах и внутренней стороне губы появились раны, напоминающие ожоги.​

"Это королевская кобра с юга Таиланда, у нее очень сильный яд, - говорит дрессировщик. - Но такого я не ожидал. Как будто это кобра-чудовище, которая сильнее других". Он не винит змею и признает, что в произошедшем есть его вина.

Яд королевской кобры обладает в основном нейротоксическим действием. Он вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. При большой концентрация яда человек может погибнуть через 15 минут после укуса.

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