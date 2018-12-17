В понедельник, 17 декабря, около 2:00, в Одесской области при въезде на понтонный мост (трасса Одесса - Черноморск) в акваторию Сухого лимана съехал с дороги автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщает местное издание 04868.com.ua.

Известно, что в автомобиле находились два человека. Дальнейшая судьба водителя данного автомобиля и его пассажира в данный момент неизвестна.

По данным Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте, никто из участников указанного происшествия к ним не обращался.

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