Под Одессой утонуло авто с людьми [ Редактировать ]
В понедельник, 17 декабря, около 2:00, в Одесской области при въезде на понтонный мост (трасса Одесса - Черноморск) в акваторию Сухого лимана съехал с дороги автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщает местное издание 04868.com.ua.
Известно, что в автомобиле находились два человека. Дальнейшая судьба водителя данного автомобиля и его пассажира в данный момент неизвестна.
По данным Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте, никто из участников указанного происшествия к ним не обращался.
Ранее мы писали о том, что в Киеве женщина провалилась под лед и утонула.
по теме
В Харькове от гриппа умер маленький ребенок
В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка после длительного лечения
В Украине запретили популярное лекарство
В Украине запретили популярный препарат от язвы
Под Одессой нашли мертвым пропавшего пограничника
16 декабря в Одесской области, на границе с Молдовой, во время несения службы исчез пограничник
Взрыв в Фастове: мужчина вылетел с 5 этажа
В Фастове во время взрыва в пятиэтажке мужчина выпал с 5 этажа