Эксперты составили список самой противоречивой одежды 2018 года. Рейтинг представлен на сайте издания Fox News.

На первой строчке оказался свитер американского бренда одежды Revolve с надписью "Полнота - это не красота, это оправдание", который подвергся критике в социальной сети Twitter. На втором месте - клетчатая мини-юбка испанского бренда Zara, которую пользователи сети сравнили с традиционной одеждой индийцев. В результате компанию обвинили в присвоении культурных ценностей.

На третье место эксперты поставили синюю футболку Amazon с принтом "Рабство - двигатель прогресса", на четвертое - чокер на шею ASOS в виде ремня, который пользователи Twitter назвали "отвратительным" и напоминающим о суициде. Далее расположилась зеленая толстовка из интернет-магазина H&M с надписью "Самая классная обезьяна в джунглях", представленная на чернокожем мальчике.

Также в список самых провокационных вещей попали: футболка "Веган" американского бренда Topshop с принтом рецепта, содержащего яйца и масло, пижама Boohoo с надписью "Навязчивое рождественское расстройство", а также поддерживающая импичмент президента США Дональда Трампа футболка "Импич 45" Walmart и пижама австралийского дизайнера Peter Alexander "Мальчики будут мальчиками".

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