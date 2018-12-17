"Боже, дай мне сил": Алла Пугачева сделала громкое заявление (фото) [ Редактировать ]
Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S". Соответствующий снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.
"17 апреля на главной сцене страны - в государственном Кремлевском дворце - состоится юбилейный концерт Примадонны отечественной эстрады "Алла Пугачева. P.S.", - говорится в анонсе мероприятия.
15 апреля 2019 года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Сообщения об этом подтвердила и сама певица на своей странице в Instagram.
"В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер", - написала она.
В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер.🙏
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Ранее Пугачева предстала в прозрачной одежде и разгневала поклонников.
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