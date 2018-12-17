Имбирные пряники - один из символов Рождества. Они хороши тем, что их можно готовить вместе с детьми. Кроме этого, пряники - отличный подарок для друзей и близких. Рецепт имбирных пряников публикует "Сегодня".

Имбирные пряники

Ингредиенты:

225 г сливочного масла

215 г коричневого сахара

1 яйцо

165 г меда

1 ч.л. корицы

1 ч.л. молотого имбиря

щепотка молотого острого перца

1 ч.л. соды

1/4 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить миксером вместе с сахаром. Добавить яйцо и мед.

В отдельной миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.

В несколько приемов добавить муку в масляную смесь. Замесить тесто и убрать его холодильник минимум на час.

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки с помощью специальных формочек.

Выпекать пряники в разогретой до 190 С духовке в течение 12-15 минут.

На заметку: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.

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