Волкер призвал Венгрию не блокировать работу комиссии Украина-НАТО [ Редактировать ]
Венгрия должна прекратить блокировать работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил во время брифинга.
Он отметил, что блокирование Венгрией украинских отношений с НАТО является "неудачным моментом", поскольку в Украине продолжаются военные действия на Донбассе.
"Это вопрос должен решаться между Венгрией и Украиной на основе европейских принципов. Неприемлемо держать украинские отношения с НАТО в заложниках из-за вопросов двусторонних отношений", - заявил Волкер.
Спецпредставитель США отметил, что считает вопрос защиты прав национальных меньшинств актуальным.
"Но оно не должно мешать нашей работе с Украиной", - подчеркнул Волкер.
Ранее Волкер заявил, что Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной.
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