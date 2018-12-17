Політики не мають права втручатися у справи церкви - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Політики не мають права втручатися у справи церкви. В цьому переконаний засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
Про це він заявив у Свято-Вознесенському Банченському монастирі, де зустрівся із настоятелем храму.
Святий отець разом із вірянами висловили своє занепокоєння Об'єднавчим собором, що відбувся минулої суботи. На їхню думку, такі дії - сіють паніку та ворожнечу всередині країни. А сам Собор називають релігійним тиском на вірян та священиків.
Юрій Бойко запевнив, що й надалі підтримуватиме Православну церкву та її парафіян.
"Люди будут ходить в те храмы, где они чувствуют себя спокойно. И мы никогда не будем ходить в политическую церковь, а будем в Божью церковь, которую нам поставил сам Господь Бог. Политика в церкви не должна - люди так устали от всего. Они сегодня хотят молиться, хотят спокойно жить", - наголосив Михайло Лонгін, єпископ Української православної церкви, настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря.
"Я благодарен всем вам за веру, за стойкость, за то, что отстаиваете свои принципы, что не поддались на давление. На ваших многих коллег и давления были, и обыски: приглашали, намекали, заставляли и что только не делали. На самом деле, достигли абсолютно противоположного эффекта. Под этим давлением каноническая церковь еще больше сплотилась.
Если еще 3-4 месяца назад была другая обстановка, то сейчас, когда люди увидели, что идет гонение на церковь, - а церковь держится каноническая, - то повернулись к ней. Значит, за ней правда", - зазначив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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