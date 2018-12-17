"Демократія - під ялинку" - такий подарунок на Різдво просять у прем'єра Віктора Орбана угорські демонстранти. В країні - масові акції протесту.

Які вимоги вивели людей на вулиці - розкаже Тетяна Логунова

Штурханина, сльозогінний газ і сутички демонстрантів із поліцією. Це - кадри з Будапешта, де вже кілька днів не вщухають масові протести. Вихідними - на вулиці столиці знову вийшли понад 10 тисяч людей. Щоб у такий спосіб "привітати" прем'єра країни Віктора Орбана з прийдешнім Різдвом і гучно заявити - їм не подобається політика уряду.

Приводом для протестів стали зміни в трудовому законодавстві. Парламент Угорщини дозволив роботодавцям вимагати від підлеглих працювати понад норму. До 400 годин на рік і оплачувати ці додаткові години не одразу, а впродовж трьох років. Це якесь рабство, - заявили невдоволені угорці.

Втім, трудова реформа - лише привід. Не подобаються демонстрантам і зміни в судовій системі, і законопроект, який дозволяє закривати неурядові організації. Словом, усі ініціативи уряду, які на думку протестувальників, ведуть до згортання демократії.

"Невдоволення зростає. І разом з ним посилюються не тільки гнів і розчарування, а й стають гучнішими голоси, які прагнуть змін", - наголосила Енді, учасниця акції протесту.

"З мене досить, з моїх друзів теж! Ідеться про опозицію і владу, які стоять по різні боки. І про невдоволення угорського суспільства в цілому", - наголосив Фелікс, учасник акції протесту.

Протестували не лише в столиці. Демонстрації - щоправда, менш масштабні - охопили й інші міста Угорщини.