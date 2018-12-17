Сергій Каплін представив програму детінізації української економіки [ Редактировать ]
Щоб підвищити пенсії в Україні, треба провести детінізацію бізнесу і передати адміністрування Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду - про це заявив в.о. голови парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін.
Нардеп також пропонує нарешті створити накопичувальну пенсійну систему. Вона працює в багатьох європейських країнах. Люди протягом життя накопичують гроші на своєму рахунку, а після виходу на пенсію - отримують щомісячні виплати.
"Два з половиною мільйона наших співвітчизників - це практично третина всіх пенсіонерів живуть на півтори тисячі гривень. Це сьогодні практично середній розмір пенсій. Тарифи - захмарні, несправедливі, непрозорі, пенсійна реформа, яку нам обіцяють весь цей час, - на жаль, не відбувається.
Ми будем вимагати, щоб на голосування поставили пенсійний закон 6677 про другий рівень пенсійного забезпечення, бо солідарна система сьогодні збанкротувала", - наголосив Сергій Каплін, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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