Діти, які проживають на лінії зіткнення, отримали подарунки напередодні Дня Святого Миколая.

Це гуманітарна допомога з усіх регіонів України в рамках акції від організації "Жінки за мир". За даними Unicef, у зоні конфлікту проживають більш ніж півмільйона дітей. Вони потребують гуманітарної, психологічної та юридичної допомоги.

"В канун Рождественских, Новогодних праздников хочется больше всего поддержать, защитить добрым словом, психологической, юридической помощью, гуманитарной помощью детей, стариков - тех, кто сегодня больше всего ждет мира и верят в завтрашний день, живет здесь, не сдается, верит в то, что будущее будет обязательно мирное в нашей стране", - наголосила Наталя Королевська народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".