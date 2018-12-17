Дитяча медицина - в центрі уваги. У Харкові за останній рік оновили одразу дві обласні дитячі лікарні. Паралельно їх оснащують сучасним обладнанням, аби покращити діагностику і полегшити роботу вузьких спеціалістів.

Подробиці розкаже - Світлана Шекера.

Інна Красило привезла до гастроентерологічного відділення харківської обласної лікарні свого сина, щоб нарешті встановити діагноз. Бо в райцентрі, де вони живуть, дитячих гастроентерологів немає.

"Многие знакомые сюда приезжали, получили хороший диагноз и лечение и уехали здоровыми", - говорить Інна Красило, мати пацієнта.

Хлопцеві пощастило, бо до лікарні саме завезли нове обладнання.

"Для детей с патологией пищеварения мы получили современное видео-эндоскопическое оборудование, современную цифровую систему, которая позволит не только визуализировать, но и записывать, хранить информацию в цифровом виде", - розповідає Михайло Єрмолаєв, завідувач гастроентерологічного відділення.

Вже рік у лікарні триває ремонт. Будівлі - 57 років, і таке оновлення вона переживає вперше. Утеплення фасаду, відновлення покрівлі, заміна батарей та модернізація освітлення. Тепер тут відчутно тепліше, і при цьому ще й вдається заощадити.

"LED-светильники, они уменьшают потребляемую электроэнергию, естественно, это будут меньшие суммы, которые мы будем платить", - говорить Георгій Муратов, директор КНП ХОР Обласна дитяча клінічна лікарня.

Повз лікарняний стаціонар щороку проходить до 13 тисяч дітей. Гемодіаліз, рідкісні (орфанні) захворювання та хронічні гепатити - на Харківщині лікують тільки тут. Тож оновлення вкрай необхідне.

"2018 рік на Харківщині був роком відновлення та будівництва. Цього року більше 30 закладів охорони здоров'я були під реконструкцією. І особливу, звичайно, особливу увагу приділяємо медичній сфері, яка працює із дітьми. Паралельно із ремонтами закуповуємо нове обладнання і устаткування, для того, щоб була можливість нормально лікувати і ставити діагноз. Для цього ми використовуємо всі можливості - від державних коштів до коштів міжнародних партнерів", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Оновлення торкнулося й дитячої обласної лікарні №1. Сучасні меблі, яскраві картинки та імена на сходах - щоб діти не боялися лікарів. Тепер тут приймають нейрохірурги та сурдологопеди.

"Мы получили новое оборудование: три датчика, спектрофотометр, паровой стерилизатор, лор-комбайн. Это лор-станция для врача лор-специалиста", - показує Оксана Піонтковська, головний лікар обласної дитячої лікарні №1.

Оновлення лікарень триватиме і наступного року. Кошти вже заклали в обласний бюджет.