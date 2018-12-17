Арсен Аваков презентував "мотиваційний пакет" для працівників МВС [ Редактировать ]
На передовій сьогодні - лише один обстріл. Бойовики відкрили вогонь із гранатомета в районі Гнутового на Маріупольському напрямку. Ніхто з українських військових не постраждав.
Тим часом на Донбасі побував голова МВС Арсен Аваков. Пообіцяв, що з нового року поліцейським, прикордонникам та рятувальникам підвищать зарплату - на третину. І передав рятувальникам Донеччини нові пожежні автомобілі.
Міністр презентував "мотиваційний пакет" для працівників МВС. Зокрема, з 1 січня правоохоронцям компенсуватимуть кошти за наймане житло. А отримання власних квартир стане можливим завдяки внутрішній іпотечній програмі.
"Это льготная ипотека, суть которой в том, что полицейский или спасатель каждый год выплачивает свою ипотеку при нулевой процентной ставке этого ипотечного договора. И, соответственно, все платежи за него ведет Национальная полиция и Служба чрезвычайных ситуаций, все остальное - это нюансы.
Есть еще система льгот за выслугу лет, в том числе - за рождение детей во время службы. Это очень стимулирующая программа, в рамках которой - если ты служишь честно 20 лет - то ты имеешь право на списание ипотеки в рамках 40%", - зазначив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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