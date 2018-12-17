Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО [ Редактировать ]
Правоохоронці затримали ймовірного замовника вбивства Віталія Олешка, відомого за позивним "Сармат".
Підозрюваного - уродженця Дніпра прикордонники схопили напередодні в аеропорту Харкова, коли той намагався вилетіти до Стамбула.
Нагадаємо, бійця АТО та громадського діяча Віталія Олешка застрелили на подвір'ї власного будинку у Бердянську 31 червня цього року.
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