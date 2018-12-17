В Одесі обговорювали напади на активістів та події 2 травня 2014 року. Тоді в Будинку профспілок під час пожежі загинули десятки людей.

До міста приїхала парламентська слідча комісія. Всі подробиці розкаже Андрій Анастасов.

Ось так в Одесі діє "Муніципальна варта". Це особливий охоронний підрозділ міськради. Його бійці, наприклад, не пускають людей до сесійної зали, а якщо активісти все ж таки потрапляють всередину та ще й протестують - наприклад, проти забудови узбережжя, - то їх просто б'ють.

Що це за "варта", у мера Геннадія Труханова сьогодні намагалася з'ясувати Тимчасова слідча комісія парламенту, яка розглядає напади на активістів. Останні скаржаться - їх позбавили права голосу.

"Вот, предположим, на прошлой сессии депутаты отдали бомбоубежище на улице Отрадной в центре Одессы, над морем - под строительство жилого дома. То есть, вот мы вообще никак не могли высказать наше возмущение и воздействовать на это", - обурена Світлана Подпала, громадська активістка.

На Світлану та інших громадських діячів в Одесі було чимало нападів. Зазвичай - через боротьбу з незаконним відведенням землі та будівництвом.

"Чи робите щось Ви, щоб припинити зі свого боку - захистити активістів?", - говорить Ігор Луценко, народний депутат, ВО "Батьківщина".

Труханов відповідає: він цілком проти нападів на людей. Щодо будівництва, то, мовляв, у кожному випадку треба розбиратися окремо.

"Забудівля йде, інфраструктура не приводиться до ладу, місто все більш і більш - пробки і так далі, і так далі! Треба відповісти: що нам робити?", - говорить Генадій Труханов, міській голова Одеси.

На засіданні ТСК порушили ще одне болісне для Одеси питання - трагедії 2 травня 2014 року.

Нагадаємо, тоді внаслідок масових заворушень загинули 48 людей. Здебільшого - у страшній пожежі в Будинку профспілок. Винні у цьому досі не знайдені. Нардеп Юрій Павленко каже: до нього звертаються одесити та говорять про непрофесійне розслідування.

"І все місто, і вся країна хочуть знати відповідь: що привело до цієї трагедії. І я переконаний, що майже п'ять років від моменту трагедії вже потребують реальних вироків", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

За словами опозиціонерів, відсутність покарання за трагедію 2 травня, можливо, й провокує нове насильство.

"Говорить о том, почему не расследуется - тогда почему кому-то поставили, там, фонарь под глазом или разбили голову - на фоне того, что убили десятки людей, и, вообще, за это никто не ответил - это цинизм! Просто цинизм, понимаете?", - обурений Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Ці та інші запитання нардепи адресували представникам правоохоронних органів, які також були присутні на засіданні комісії Верховної Ради. Але їхні відповіді журналістам невідомі - частина зустрічі пройшла за зачиненими дверима.