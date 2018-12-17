Питання реформи прокуратури та захисту прав людини в Україні сьогодні були на порядку денному в Раді Європи. Там відбулась зустріч Генпрокурора Юрія Луценка із правозахисниками та європейськими політиками.

Про подробиці візиту - в наступному сюжеті.

Перша зустріч генпрокурора з директором із прав людини та верховенства права ради Європи. В першу чергу, європейці цікавляться відносинами між антикорупційним органами та ГПУ.

"Одним із ключових елементів, що нас цікавлять, є взаємозв'язки між прокуратурою та новоствореними органами, і ми дуже уважно стежимо за розвитком подій - за вашими відносинам з НАБУ та з Державним бюро розслідувань", - наголошує Крістос Джакомопулос, директор з прав людини та верховенства права Ради Європи.

Досягненнями реформи прокуратури цікавляться і в представництві України при раді Європи.

"Реформа прокуратури стояла на порядку денному десь, я думаю, ще з 1995 року, коли ми стали членами ради Європи, і не буде перебільшенням сказати, що реального прогресу у цьому питанні було досягнуто лише після Революції гідності 2014 року", - зазначив Дмитро Кулеба, постійний представник України в Раді Європи.

Головним питанням усіх зустрічей у Раді Європи став захист прав людини. Про це генпрокурор говорив також із комісаром з прав людини Дунею Міятович, заступником генерального секретаря та представниками європейського суду з прав людини.

"Для мене було несподіванкою... Зруйнована стара радянська система… Звичайно, як і в кожній справі виникають питання до нас. Тут - є достатньо повне порозуміння", - підкреслив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

За результатами зустрічі сторони домовились про створення спільних програм навчання нових прокурорів та підвищення кваліфікації тих, хто працює в системі не менше 10 років.