Членство в ЄС та НАТО - це напрямок розвитку України. На цьому вкотре наголосив президент Петро Порошенко під час свого візиту до Дніпропетровської області.

Він також зазначив, що саме Дніпро є форпостом на сході країни у боротьбі за незалежність.

Продовжать - наші кореспонденти.

"Чтобы все было организованно и красиво. Покажите свой уровень. Что вы не вчерашние дети, а уже которые много понимают в футболе и многое умеют", - короткий інструктаж перед першим спортивним випробуванням.

Дитячі команди з міні-футболу грають на майданчику одного з найкращих спортивних комплексів країни. Його побудували на території Слобожанської селищної громади всього за рік. І все - завдяки децентралізації.

"Очень долго ждали. Я 25 лет на общественных началах работал, и вот сейчас построили спортивный комплекс", - говорить Володимир Дейнеко, директор КП "Слобожанський селищний центр фізичного здоров'я"

"Мы можем позволить себе принимать турниры всеукраинского международного масштаба. У нас есть комнаты для гостей, где они могут жить, питаться. Поэтому, мечта просто осуществилась, и я сам завидую своим детям. Потому что в моем детстве - такого не было", - розповідає Вадим Ільченко, тренер з міні-футболу.

На відкритті дитячого турніру право першого символічного удару по м'ячу отримав президент країни.

Петро Порошенко зауважив, що завдяки децентралізації у регіонів з'явилася можливість розвиватися.

"Це є символ, як змінюється країна. Символ коли громада об'єдналася, коли вона має достойного керівника, який дбайливо піклується про витрачання кожної копійки бюджетних коштів. Коштів місцевого бюджету бо громада має вже нарешті ці кошти", - зазначив Петро Порошенко, президент України.

Не міг не згадати президент і суботню подію, коли відбувся об'єднавчий собор. Порошенко вкотре наголосив: автокефалія - одна з найважливіших умов існування незалежної держави.

"Тому що ми всі громадяни України. І без такого атрибута як незалежна церква не може бути незалежної держави. І подивіться, який важливий шлях ми пройшли. З грудня 1991 року, коли ми мали референдум про нашу незалежність - до грудня 2018 року, коли ми маємо духовну незалежність нашої держави, яка визнана в усьому світі", - наголосив Петро Порошенко, Президент України

Увечері Петро Порошенко зустрівся зі студентами та творчою інтелігенцією області. А також підписав указ щодо надання театру імені Шевченка статусу - національного.