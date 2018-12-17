На "наполеонівські плани" Верховної Ради вже відреагували в опозиції. Які законопроекти будуть підтримувати, а які - ні, розповів засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко під час візиту на Буковину.

Прокоментував також воєнний стан та підвищення комунальних тарифів.

Більше - у наступному сюжеті.

Насиченим та непростим називає прийдешній пленарний тиждень Юрій Бойко. Політик розповідає: на обговорення в парламенті виносять понад сто законопроектів. Та голосувати опозиціонери будуть не за всі.

"Звалили на останній тиждень 126 законопроектів. Починаючи від зміни назви міст і закінчуючи політичними деклараціями і ратифікаціями. Є тільки декілька проектів, за які наша "Опозиційна платформа - За життя" підтримує. Це, перш за все, продовження мораторію на продаж землі - це потрібно для людей.

Підтримуємо закон про заборону вирубки лісів в Карпатах - для того, щоб зупинити цей хижацький процес, ми цей закон підтримуємо. Ми підтримуємо ще декілька законів по агропромисловому сектору", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Занепокоєний політик і підвищенням тарифів. Ціни на гарячу воду й опалення мають зрости з 1 січня. Це Юрій Бойко називає не інакше як знущанням над людьми. І каже - "Опозиційна платформа - За життя" має план виходу з кризової ситуації.

"Ми будемо наполягати, щоб закон 9403, який економічно закріпляє ціну на газ для населення - що воно не може сплачувати без того, щоб відмовлятись від газу, - це буде для нас принциповим питанням.

Завтра буде наш брифінг, де я буду презентувати законопроект 9403, який ми внесли в парламент, який економічно показує ціну на газ, яка повинна бути з урахуванням імпортованого газу і газу власного видобутку. Ця розрахункова ціна, яка буде введена нами - якщо не в сьогоднішній каденції парламенту, то після зміни влади обов'язково", - запевнив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Говорив Юрій Бойко і про воєнний стан, термін дії якого спливає наприкінці грудня. За словами політика, це сплановані маніпуляції влади. До того ж, цей особливий режим жодним чином не вплинув на покращення обороноздатності країни. Лише погіршив і так несприятливий інвестиційний клімат.

"Це абсолютний провал. Тому що єдине, що досягли за рахунок цього воєнного стану, - це подальше погіршення умов ведення промисловості і підприємництва в країні. Інвестори просто тікають з країни. Головне, що не досягнуто - не звільнені наші полонені, не звільнені наші моряки. І це можливо тільки при проведенні прямих переговорів на майданчику Євросоюзу", - переконаний Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Прокоментував народний депутат і з'їзд "Опозиційного блоку", який відбувся в суботу. Юрій Бойко заявив, що він - абсолютно нелегітимний.

"Так званий, з'їзд "Опозиційного блоку" - він був абсолютно нелегітимний. Тому що, для того, аби зібрався з'їзд, повинна бути постанова політичної ради, а її не було. І це типовий рейдерський захват, який стався від групи, яка орієнтована в "Опозиційному блоці" на бізнес. Це була програма Порошенка і бізнесменів від "Опозиційного блоку", від тої частини. З'їзд, як його не намагались провести, - представляв меншість організацій.

Наші виборці вимагали від нас об'єднання - об'єднання, створення єдиного опозиційного фронту, щоби перемогти цю владу, відправити її на історичний смітник і захистити інтереси наших виборців.

І те, коли ми пішли на об'єднання, на створення "Опозиційної платформи - За життя", от сьогодні ми розуміємо, що ми були праві", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".