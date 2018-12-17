Завтра стартує останній пленарний тиждень у цьому році. Законопроектів на ці чотири дні залишилося чимало.

Що парламентарі мають встигнути до Нового Року - обговорювали на засіданні погоджувальної Ради. Там побувала Лариса Зубенко.

Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018 році. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроектів щодо аграрної політики.

"Апарат відібрав ті законопроекти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюсь, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування і сподівають, що як і усі попередні тижні, Верховна Рада Eкраїни буде працювати дієво і ефективно", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Одне з головних питань - продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій. Стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв.

"Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зробять лише ті, хто мають чорну готівку в Україні і селяни стануть кріпаками", - переконаний Олег Березюк, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч".

Згадали під час засідання погоджувальної ради і про зниження ціни на газ. У Батьківщині зазначили, що відповідний законопроект розроблено та погоджено із більшістю голів фракцій, тож його треба встигнути внести в порядок денний в цьому році.

"Мені дуже дивно, що проект постанови, який внесений 6 лідерами фракцій і який передбачає скасування рішення уряду про підвищення в ручному режимі цін на газ в енергетичний блок не включно. Це законопроект постанови 9265, якого чекає вся країна. І я просила би, враховуючи, що він є підписаний 6 лідерами фракцій, його внести до порядку денного і розглянути", - наголосила Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина".

Підбити підсумки того, що зроблено за час воєнного стану вимагають радикали. Їх лідер Олег Ляшко пропонує провести закрите пленарне засідання, аби військове керівництво відзвітувало перед нардепами, причому в закритому режимі. Тим часом в БПП хочуть законодавчо врегулювати діяльність новоствореної церкви. Зокрема, визначитися із назвою та встановити порядок відчуження майна, аби уникнути конфліктів між вірянами.

"Нам необхідно, це є позиція нашої фракції БПП, терміново підготувати протягом, буквально там, доби і внести на розгляд Ради і прийняти на цьому тижні два важливі законопроекти. Перший - щодо назв церков в Україні, який передбачатиме, що церква має називатись згідно свого центру. Друге рішення, яке ми маємо прийняти - це законодавчо врегулювати механізм переходу громад в нову створену церкву", - зазначив Олексій Гончаренко, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка".

"Народний фронт" вітає обрання предстоятеля Православної Церкви України. Це велика і символічна подія, яка свідчить не лише про відновлення історичної справедливості, ми отримали духовну незалежність, тепер розпочинається нова доба, становлення і вона потребує великих зусиль усіх українців", - наголосив Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".

Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує Військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії.

"Президент України передав всі списки тих ФСБ-шників і російських кораблів, які брали участь в захопленні українських суден - для того, щоби проти них вводилися секторальні санкції. А сьогодні на сесії Генеральної Асамблеї ООН буде проголосовано резолюцію щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів", - повідомила Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України.

Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроектів, зокрема, щодо адвокатської та приватної детективної діяльності.