Київське "Динамо" дізналося свого суперника в 1/16 Ліги Європи УЄФА.

Вже в лютому українці зіграють із грецьким "Олімпіакосом". Перший матч відбудеться в Афінах.

Нагадаємо, жереб зводить киян із греками вже другий рік поспіль. Торік на цій самій стадії підопічні Хацкевича здолали АЕК.

За словами наставника "Динамо", гра буде важкою, адже кияни лише набиратимуться сил після зимової перерви. Однак і греки далекі від оптимальної форми.

"Сейчас, самое главное - отдохнуть хорошо и подготовиться. Собрать информацию. На сегодняшний момент, как я знаю, "Олимпиакос" не в своем лучшем состоянии. Но, все-таки, команда с именем, команда с хорошей историей. И тяжело будет, особенно в Греции. Всем командам тяжело", - наголосив Олександр Хацкевич, головний тренер ФК "Динамо" Київ.

"Олимпиакос" - очень силовая команда и нужно будет мяч опустить в низ, потому что с ними будет сложно бороться", - переконаний Віталій Буяльський, півзахисник ФК "Динамо" Київ.