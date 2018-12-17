Brexit: Британії загрожує повторний референдум [ Редактировать ]
У Британії можуть провести другий референдум щодо Брекзиту. Цей варіант дедалі активніше обговорюється зараз, коли країна вкотре опинилась у глухому куті.
Які перспективи повторного голосування - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.
Кожного дня ідея другого референдуму щодо Брекзиту знаходить усе більше прибічників. І тепер її вважають чи не єдиним реальним виходом із глибокої політичної кризи, в якій опинилася Британія. Мовляв, з огляду на останні події - люди могли змінити думку щодо виходу з ЄС. Одним із головних ідеологів другого референдуму є колишній прем'єр-міністр Тоні Блер.
"Ще кілька місяців тому другий референдум був би неможливим. Але зараз з 50-відсотковою вірогідністю ми можемо повернутися до людей з питанням про Брекзит. Зрештою, це - ймовірний вихід для прем'єра, адже вона зможе сказати: я зробила все можливе, мою угоду з ЄС відкинув парламент, тож люди мають вирішити те, що парламент не в змозі", - наголосив Тоні Блер, прем'єр-міністр великої Британії у 1997-2007 роках.
Екс-прем'єр не просто агітує за новий референдум. Він активно лобіює цю ідею в Брюсселі. За спиною уряду проводить паралельні перемовини. Що дуже не подобається прем'єру нинішньому. Тереза Мей вважає: втручання Тоні Блера лише шкодить процесу Брекзиту. Сама вона непохитна - другий референдум неприйнятний.
"Ми попросили британський народ вирішити. Він відповів, що хоче вийти з ЄС. 438 депутатів проголосували за запуск процесу Брекзиту. Тож ми мусимо шанувати наш обов'язок закінчити роботу. Два роки тому ми пообіцяли людям підтримати їх. Про ніякий другий референдум не йшлося", - зазначила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
Втім, вірогідно, думка прем'єра зміниться. Час підтискає. Залишається менше ніж 4 місяці до дня виходу з ЄС. І менш за все політична еліта прагне покинути ЄС взагалі без домовленостей. Адже це стане справжньою катастрофою для британської економіки.
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