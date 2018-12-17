Для чого в Китаї жінки поголили голови? Хто переміг на конкурсі "Міс Всесвіт-2018"? Та де відсвяткував день народження Папа Римський? Про це та інше - в нашому огляді.

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На індонезійському острові Сулавесі прокинувся вулкан Сопутан. За даними геологічного агентства, стовп попелу здійнявся до 400 метрів над рівнем моря. Виверження відбулося після низки підземних поштовхів. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Місцева влада просить жителів не наближатися до місця події.

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У Північній Кореї вшанували пам'ять Кім Чен Іра, який очолював країну протягом 17 років. Понад 10 тисяч людей зібралися на пагорбі Мансуде. До урочистостей долучився й нинішній лідер країни Кім Чен Ин. Він разом з іншими чиновниками поклав квіти в мавзолеї Сонця. Кім Чен Ір помер 17 грудня 2011 року від серцевого нападу. Влада оголосила про смерть лідера лише через 2 дні.

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У Китаї дружина адвоката поголила голову біля стін пекінського суду з вимогою відпустити її чоловіка. Ван Цюанджаня затримали ще у 2015 році, коли той захищав активістів. Жінка звинувачує владу в "переслідуванні й необгрунтованому ув'язненні" не лише свого чоловіка, а й інших затриманих адвокатів. До неї приєдналися жінки, чиї чоловіки також стали "жертвами переслідування".

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Три вихідних на тиждень. Низка міжнародних компаній скоротила кількість робочих днів до чотирьох і з'ясувала - у такому режимі люди працюють продуктивніше. Вони якісніше виконують свою роботу та рідше переживають стрес і психічні розлади. До тестування нового робочого тижня долучилися Німеччина, Британія, Японія та інші країни. Федерація британських профспілок навіть висунула ідею перевести країну на такий графік до кінця сторіччя. Ініціативу підтримала опозиційна лейбористська партія.

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У Таїланді обрали "Міс Всесвіт-2018". Нею стала 24-річна уродженка Філіппін Катріона Грей. Вона - четверта в історії представниця Філіппін, яка здобула перемогу. Катріона активно допомагає благодійним фондам, які борються зі СНІДом та онкологічними захворюваннями. Корону переможниці їй вручила "Міс Всесвіт" минулого року - Демі-Лі Нель-Пітерс із Південно-Африканської Республіки.

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Папа Римський вирішив відсвяткувати своє 82-річчя в лікарні для хворих дітей. Напередодні дня народження понтифік відвідав безкоштовний медичний заклад при Ватикані, де на лікуванні перебувають понад п'ятдесят дітей. І влаштував там справжню вечірку. Замовив великий торт, а також поспілкувався із усіма присутніми.