Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера улучшилось. Он больше не прикован к постели. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, спортсмен дышит самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания.

При этом известно, что немец находится в своем доме в Швейцарии и получает ежедневный медицинский уход, стоимость которого составляет более 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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