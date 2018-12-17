Состояние здоровья Шумахера резко изменилось - СМИ [ Редактировать ]
Фото: EPA
Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера улучшилось. Он больше не прикован к постели. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, спортсмен дышит самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания.
При этом известно, что немец находится в своем доме в Швейцарии и получает ежедневный медицинский уход, стоимость которого составляет более 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Смотрите также последнее интервью Шумахера.
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