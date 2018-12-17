В Турции задержали 9 человек в связи с аварией поездов в Анкаре, в результате которой погибли 9 человек. Об этом сообщает CNN Turk.

"В районе Енимахалле станции Маршандиз, где произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и локомотива в результате столкновения в рамках расследования были задержаны девять человек, трое переданы в суд", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Турции, в городе Анкара, скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле