В Украине появится еще один зимний праздник [ Редактировать ]
Чиновники предлагают сделать государственным выходным 15 декабря - день, когда в Киеве состоялся Объединительный собор и по итогам которого создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Также предлагается признать дату Днем духовного единства.
Соответствующий законопроект №9407 было подано в Верховную Раду Украины.
Следовательно, 15 декабря могут определить Днем духовного единства Украины и сделать его праздничным нерабочим днем.
Напомним, 23, 24 и 25 декабря официально выходные в Украине.
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