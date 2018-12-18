Чиновники предлагают сделать государственным выходным 15 декабря - день, когда в Киеве состоялся Объединительный собор и по итогам которого создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Также предлагается признать дату Днем духовного единства.

Соответствующий законопроект №9407 было подано в Верховную Раду Украины.

Следовательно, 15 декабря могут определить Днем духовного единства Украины и сделать его праздничным нерабочим днем.

Напомним, 23, 24 и 25 декабря официально выходные в Украине.