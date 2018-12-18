"Жінки за мир" відправили гуманітарну допомогу дітям, які проживають на лінії зіткнення - Наталя Королевська

За даними Unicef, у зоні конфлікту проживають більш ніж півмільйона дітей - вони потребують гуманітарної, психологічної та юридичної допомоги