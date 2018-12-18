"Плохая примета топтать флаг Украины": на Донбассе ликвидирован командир боевиков [ Редактировать ]
На Донбассе был ликвидирован командир боевиков, который топтался по флагу Украины. Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
По его словам, погибшего зовут Алексей Бирюлин и он был 1969 года рождения.
"Плохая примета топтать флаг Украины, именно в День ВСУ сработала карма", - написал он.
Также Штефан отметил, что обстоятельства его смерти сейчас выясняются.
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