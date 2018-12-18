Комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов заявил российским силовикам, что он является военнопленным, и показаний давать не будет.

Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова посетил адвокат нашей команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков. Сергей Цыбизов заявил следователю, что считает себя военнопленным. Он стал девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленном под протокол", - рассказал защитник.

Полозов отметил, что от дачи показаний российскому "следствию" украинский моряк отказался.

"До начала следственных действий адвокату была предоставлена возможность общения с Сергеем Цыбизовим. Настроение у него бодрое, он не подавлен. Давления на него не оказывалось. Он содержится в двухместной камере", - рассказал адвокат.

Ранее мы писали о том, что одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке.