Когда утром нужно вставать, всегда не достает еще хотя бы полчасика, чтобы выспаться. Но работа и другие неотложные дела не ждут, поэтому вставать с постели все равно придется.

Что нужно сделать, чтобы быстро проснуться, и как ощущать по утрам радость, а не желание все бросить и продолжить смотреть сновидения пишет "Мюсли".

Есть ряд приемов, которые помогут в пробуждении.

Не нужно сразу же вставать, как только вы открыли глаза. Рекомендуется сделать зарядку, которая займет совсем немного времени.

Речь идет не о физических упражнениях, а о тех, которые делаются еще в постели:

Зевота. Эту процедуру организм выполняет с удовольствием. Более того, он ощущает в ней потребность, потому как благодаря ей к мозгу поступает кислород, насыщая его, что поможет быстро проснуться утром;

Упражнения для глаз. Целый день последние будут находиться в напряжении, значит, их нужно к этому подготовить. Не совершая движений головой, осмотрите свою комнату – потолок, стены, окно;

Потягивание. Оно позволит пробудить не только мозг и настроить его на работу, но и тело.

Если эти мероприятия не помогают, можно применять другие приемы, которые помогут быстро проснуться и чувствовать себя как нельзя лучше.

Необходимо встречать утро в светлой комнате. Очень хорошо, если рядом с вами есть человек, который готов распахивать шторы в спальне перед вашим пробуждением. Если такового нет, не закрывайте их на ночь;

В комнате должна быть оптимальная температура и достаточное количество свежего воздуха – он поможет просыпаться быстро. Для этого необходимо проветривать помещение на ночь. К слову, почувствовать себя бодрее вы сможете, проветривая кухню перед приемом завтрака;

Музыка. Многие современные люди просыпаются под будильник на мобильном телефоне. Эти устройства позволяют настраивать любую мелодию, под которую вы будете пробуждаться. Поставьте что-нибудь оптимистичное, бодрящее. Когда встанете с постели, можно тоже включить любимую музыку;

Кухня. Когда она уютная, это, конечно, хорошо, но спокойная обстановка не способствует тому, чтобы человек быстро пробуждался. Вашу кухню нужно немного "взбодрить", например, яркими шторами и/или посудой;

Цитрус. Все цитрусовые фрукты обладают запахом, который способствует бодрствованию. Если вы будете съедать на завтрак хотя бы одну мандарину, будете чувствовать прилив сил. Некоторые люди поедание цитрусовых фруктов заменяют просто запахом, приобретая освежители воздуха с нужным ароматом, но так быстро проснуться утром и не хотеть спать целый день, как натуральный фрукт, они, конечно, не помогут.

Помимо всех этих приемов помогает обрести бодрость положительный настрой.

Некоторые люди уже с утра просыпаются в плохом расположении духа, думая о проблемах, неприятностях, негативно воспринимая тот факт, что сейчас нужно встать и сквозь пробки добираться на работу, где ждет начальник и масса рутинных дел.

Безусловно, такие мысли не помогут быстро проснуться утром не только, если вы не выспались, но и если спали всю ночь как младенец.

Сделайте массаж пальцев и ушных мочек. Тактильные ощущения передают мозгу информацию о том, что для человека пришло время контактировать с окружающим миром. Настраивайтесь на позитивный лад. Подумайте, что хорошего сегодня вас ждет, и вспоминайте только этот положительный момент – он позволит почувствовать прилив сил.

Все эти методы можно применять независимо от того, каково было качество вашего отдыха и его продолжительность. Но если человек не выспался, ему могут понадобиться дополнительные мероприятия.

Одним из них является контрастный душ. Он не только придает энергии, но и благотворно влияет на весь организм, закаляя его, повышая иммунитет. Завершается процедура приемом холодного душа, а длительность ее в целом должна составить минуты 3.

Многие люди практикуют и такой способ, как договор с собственным мозгом. Договариваться нужно заранее – перед сном. Скажите сами себе, что пробуждение завтра утром будет легким, а настроение - бодрым и оптимистичным.

Не отчаивайтесь, если в первый раз ваш аутотренинг не принесет результата – через несколько применений этой методики вы обязательно увидите результат.

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