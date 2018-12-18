У Херсоні через витік газу вибухнув будинок [ Редактировать ]
В одному з приватних будинків Херсона напередодні стався вибух. Місцеві жителі кажуть: рвонуло так, що чули в усьому районі.
Будівлю зруйновано вщент, сусідній дім пошкоджено. Від вибуху постраждали двоє: господар помешкання та сусідський хлопець, якого травмувало ударною хвилею. Обидва зараз у лікарні.
Попередня причина інциденту - витік газу.
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