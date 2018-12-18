В одному з приватних будинків Херсона напередодні стався вибух. Місцеві жителі кажуть: рвонуло так, що чули в усьому районі.

Будівлю зруйновано вщент, сусідній дім пошкоджено. Від вибуху постраждали двоє: господар помешкання та сусідський хлопець, якого травмувало ударною хвилею. Обидва зараз у лікарні.

Попередня причина інциденту - витік газу.