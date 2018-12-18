Сім разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі попередньої доби. Втрат серед українських військових немає.

Ворог бив з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Мар'їнки і Тарамчука. Поблизу Гнутового бойовики цілили з протитанкового гранатомета.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, чотирьох поранено.