Бойовики обстріляли передові позиції поблизу Гнутового [ Редактировать ]
Сім разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі попередньої доби. Втрат серед українських військових немає.
Ворог бив з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Мар'їнки і Тарамчука. Поблизу Гнутового бойовики цілили з протитанкового гранатомета.
За даними розвідки, одного окупанта знищено, чотирьох поранено.
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