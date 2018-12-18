За що візьмуться депутати в останній пленарний тиждень 2018 року? [ Редактировать ]
У народних депутатів - останній пленарний тиждень у цьому році. Та законопроектів на ці чотири дні залишилося чимало.
Що мають встигнути до Нового Року - обговорювали на засіданні погоджувальної Ради. Там побувала Лариса Зубенко.
Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018 році. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроектів щодо аграрної політики.
"Апарат відібрав ті законопроекти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюсь, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування і сподівають, що як і усі попередні тижні, Верховна Рада Eкраїни буде працювати дієво і ефективно", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
Одне з головних питань - продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій. Стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв.
"Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зробять лише ті, хто мають чорну готівку в Україні і селяни стануть кріпаками", - переконаний Олег Березюк, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч".
Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує Військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії.
"Президент України передав всі списки тих ФСБ-шників і російських кораблів, які брали участь в захопленні українських суден - для того, щоби проти них вводилися секторальні санкції. А сьогодні на сесії Генеральної Асамблеї ООН буде проголосовано резолюцію щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів", - повідомила Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України.
Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроектів, зокрема, щодо адвокатської та приватної детективної діяльності.
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