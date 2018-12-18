Побувати у казці: до Лапландії з’їжджаються тисячі мандрівників [ Редактировать ]
Кипить робота в резиденції Санта-Клауса в Лапландії. Ельфи розподіляють листи від дітлахів - щодня сюди надходить 30 тисяч конвертів з усіх куточків планети. Побільшало і туристів - побувати в казці перед Різдвом приїжджають тисячі мандрівників.
Традиційно Санта, якого тут називають Йоулупуккі, підготував звернення до людей в усьому світі. Цьогоріч бородатий чарівник просить берегти довкілля
"Знаєте, я ціную доброту, радість, дружбу і любов до природи. Бо вона - вже давно у біді. Але разом ми можемо зробити один подарунок - допомогти довкіллю. Усім веселого Різдва!", - вітає Санта Клаус.
по теме
iCharity: у Києві проходить благодійний концерт заради дітей-сиріт
Боксерські рукавички Віталія Кличка, футболка від Андрія Шевченко та м'яч з автографами збірної України. Картини від зірок шоу-бізу та зустрічі з відомими українцями - все це сьогодні можна буде придбати на благодійному вечорі - зібрані кошти підуть на теплі речі дітям із дитбудинків зі всієї Україні
На Капітолійському пагорбі встановили головну ялинку США (відео)
Традиції урочисто запалювати ялинку перед парламентом уже понад 50 років
Подарки на Новый год 2019 своими руками (видео)
В последнее время все большую популярность набирают подарки на Новый год своими руками
Новый год 2019: что категорически нельзя дарить в год Свиньи
Самые предусмотрительные из нас уже начали задумываться, что же подарить своим родным и близким на Новый год 2019
Как загадать желание на День святого Николая
19 декабря в Украине празднуют светлый церковный праздник День святого Николая Чудотворца