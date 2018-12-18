Генеральна асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів.

Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утриматися від перешкоджання судноплавству та засуджують військову присутність Російської Федерації на окупованих територіях.

Україна тепер зможе використовувати цей документ у міжнародних судах, зокрема - трибуналі з морського права. Він допоможе боронити затриманих у Керченській протоці моряків та може посприяти запровадженню нового пакету санкцій проти Москви.

"Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків, та ще й тримає їх, намагаючись судити. Думаю, тепер буде важче московському суду. Тобто, зараз буде цей тиск ще збільшуватися - щоб відпустили наших моряків і кораблі", - зазначив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.