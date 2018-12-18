Вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков вместе с семьей погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации издания Onliner, автомобиль футболиста занесло и вынесло на встречную полосу, где он врезался в эвакуатор Mercedes. В результате ДТП спортсмен, его жена и их 6-летний сын скончались на месте. Еще один ребенок Щербаковых, 3-летний сын, ехал в детском кресле и выжил. Сейчас он находится в больнице. Водитель Mercedes не пострадал.

В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Щербаков провел 22 матча и пропустил 14 голов в составе "Витебска". В 2011 году голкипер, выступая за БАТЭ под руководством Виктора Гончаренко, стал чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны.

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