У Києві впіймали квартирних крадіїв [ Редактировать ]
У Києві затримали групу квартирних злодіїв.
В одному зі спальних районів столиці поліцейські побачили, як двоє чоловіків підсаджують у вікно третього, а той - згодом виносить з помешкання цінні речі. Впіймали крадіїв біля під'їзду. Усе награбоване - майже сім тисяч доларів, коштовності та техніку - вилучили.
Як з'ясували правоохоронці, всі затримані - уродженці Одещини, двоє з них уже мали судимість за схожі злочини.
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