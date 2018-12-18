У Києві затримали групу квартирних злодіїв.

В одному зі спальних районів столиці поліцейські побачили, як двоє чоловіків підсаджують у вікно третього, а той - згодом виносить з помешкання цінні речі. Впіймали крадіїв біля під'їзду. Усе награбоване - майже сім тисяч доларів, коштовності та техніку - вилучили.

Як з'ясували правоохоронці, всі затримані - уродженці Одещини, двоє з них уже мали судимість за схожі злочини.