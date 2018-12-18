Ізраїль готується до польоту на Місяць [ Редактировать ]
Ізраїль готується вперше відправити на Місяць безпілотний корабель.
Напередодні в апарат урочисто заклали цифрову капсулу часу - три диски з інформацією про ізраїльську історію та культуру, дитячими малюнками та піснями.
Запуск корабля планують провести у перші місяці нового року - за допомогою ракети SpaceX Falcоn 9.
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