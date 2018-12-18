На нафтовому заводі у Бразилії вибухнули цистерни з паливом [ Редактировать ]
Масштабна пожежа на нафтовому заводі в Бразилії. Поблизу столиці напередодні по обіді зайнялися кілька танкерів. Одна цистерна вибухнула. Як наслідок - вогонь охопив ще шість резервуарів, вони згоріли дощенту.
Полум'я вдалося ліквідувати за кілька годин. На щастя, постраждалих немає. Причини займання встановлюють.
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