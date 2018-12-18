Все решения, принятые так называемым съездом "Оппозиционного блока" 15 декабря – нелегитимны, как и сами съезд.

Это следует из предупреждения в регистрационных делах, внесенного в реестр Министерства юстиции Украины, которое предписывает запретить субъектам государственной регистрации, в частности, Министерству юстиции, осуществлять госрегистрацию и внесение каких-либо изменений относительно "Оппозиционного блока". Основание для такого предписания – решение Окружного административного суда Киева №640/20930/18 от 12 декабря 2018 года.

Таким образом, не могут быть зарегистрированы изменения, принятые на нелегитимном съезде части "Оппозиционного блока" 15 декабря, согласно которым единственным председателем исполкома партии избран Борис Колесников, а кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока" предложен Александр Вилкул.

Министерство юстиции не будет частью рейдерского захвата партии.

Напомним, 9 ноября Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь". 16 ноября объединение выдвинуло единым кандидатом от оппозиции Юрия Бойко.

Часть "Оппозиционного блока" выступила против объединения оппозиции и объявила о проведении съезда. 12 декабря Окружной административный суд Киева признал съезд незаконным, так как Политсовет "Оппозиционного блока" не принимал решение о его проведении. Согласно Уставу партии, только Политсовет может принимать решение о созыве съезда.