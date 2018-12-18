В понедельник, 17 декабря, разведывательный корабль британского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море.

Как пишет у себя в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко, это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита: продемонстрировать поддержку Британии принципу свободы навигации в регионе.

Еще 21 ноября - до атаки россиян на корабли ВМС в Черном море - глава Минобороны Степан Полторак во время визита в Лондон получил заверение британского коллеги, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году.

"Великобритания и Королевский флот досрочно выполняют обещания, данные после обострения ситуации в Азовском море", - пишет Клименко.

Ранее в Европарламенте призвали закрыть порты ЕС для российских судов.