В Киеве автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу [ Редактировать ]
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве, на улице Закревского, 89, перевернулся на крышу автомобиль Volkswagen Polo.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Авария произошла 18 декабря, около 0:30. Сообщается, что водитель не справился с управлением автомобиль и зацепил бордюр, из-за чего машина перевернулась на крышу.
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