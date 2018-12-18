В Киеве, на улице Закревского, 89, перевернулся на крышу автомобиль Volkswagen Polo.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария произошла 18 декабря, около 0:30. Сообщается, что водитель не справился с управлением автомобиль и зацепил бордюр, из-за чего машина перевернулась на крышу.

Недавно под Киевом иномарка застряла на дереве.