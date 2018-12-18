В США браконьера приговорили к году тюрьмы и ежемесячному просмотру мультфильма "Бэмби" от студии Disney.

Об этом сообщил Fox News.

Дэвид Берри-младший был одним из трех мужчин, которых осудили за убийство нескольких сотен животных. Браконьер отрубал головы оленям.

Суд приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы и 120 дням тюремного заключения в соседнем округе за нарушения условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия, а также к ежемесячному просмотру мультфильма "Бэмби", в котором браконьеры убивают мать олененка.

Другие участники массовых убийств оленей Дэвид Берри-старший и Кайл Берри также были арестованы.

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