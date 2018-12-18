Национальный Банк Украины представил новую монету номиналом в 5 гривен, которая официально войдет в финансовый оборот страны начиная с 20 декабря. Монета посвящена столице Украины – городу Киеву. Об этом сообщается в пресс-службе Нацбанка.

Монета пока что является коллекционной. Она будет состоять из двух недрагоценных металлов. Всего Нацбанк планирует выпустить 45 000 таких монет.

На аверсе – малый Государственный герб Украины, логотипы Банкнотно-монетного двора НБУ. Композиция монеты будет символизировать Киев. На реверсе находится Архангел Михаил – покровитель Киевской земли, надписи и декоративные элементы.

Ранее в НБУ сообщали о выпуске монеты к новогодним праздникам.