В Нацбанке показали новую монету [ Редактировать ]
Национальный Банк Украины представил новую монету номиналом в 5 гривен, которая официально войдет в финансовый оборот страны начиная с 20 декабря. Монета посвящена столице Украины – городу Киеву. Об этом сообщается в пресс-службе Нацбанка.
Монета пока что является коллекционной. Она будет состоять из двух недрагоценных металлов. Всего Нацбанк планирует выпустить 45 000 таких монет.
На аверсе – малый Государственный герб Украины, логотипы Банкнотно-монетного двора НБУ. Композиция монеты будет символизировать Киев. На реверсе находится Архангел Михаил – покровитель Киевской земли, надписи и декоративные элементы.
Ранее в НБУ сообщали о выпуске монеты к новогодним праздникам.
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