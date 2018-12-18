16 декабря в Одессе был сильный шторм. Жители города решили поделиться снимками в социальных сетях.

Несмотря на непогоду, на местных пляжах собралось множество людей, которые пришли запечатлеть буйство стихии.

"Жить в Одессе и не любить штормящее море, наверное, очень сложно", - пишет одесский фотограф Юрий Бершадский.

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