В Украине запретят носить военную форму [ Редактировать ]
Украинские депутаты во вторник, 18 декабря, приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за ношение военной формы с опознавательными знаками гражданскими лицами. Соответствующий документ поддержали 229 народных депутата, сообщает NewsOne.
Проект закона предусматривает штраф до 200 необлагаемых налогом минимумов, что оставляет 3400 гривен, а также конфискацию формы. При повторном правонарушения в течение года – сумма штрафа возрастет в два раза или могут назначить общественные работы.
Также предлагается установить уголовное наказание за осквернение военных памятников – как советских, так и украинских. При этом максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Также устанавливаются штрафы за незаконное ношение и изготовление орденов, медалей и почетных званий.
Ранее мы сообщали, что в Украине будут штрафовать за коммуналку.
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